Halterin angezeigt Freilaufender Hund reißt Reh

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 3. Oktober, 12.30 Uhr, hielten sich mehrere Hundehalter zusammen mit ihren Hunden in Regensburg im Bereich der Prüfeninger Schloßstraße bei der so genannten „Pappelwiese“ auf. Einer dieser freilaufenden Hunde entfernte sich offenbar zu weit von seiner Halterin, einer 59-jährigen Regensburgerin, und riss ein Reh.