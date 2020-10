Unfallflucht Paketzusteller rammt Gartenzaun und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Freitagmorgen, 2. Oktober, bog ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters in das Grundstück eines Anwohners in der Straße„Im Weihertal“ in Wenzenbach ab. Hierbei touchierte der Fahrer mit dem Heck seines Fahrzeugs den Gartenzaun, er dadurch eingedrückt wurde.