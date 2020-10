Infektionsschutz Zwei Maskenlose in einer Gaststätte in Cham unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Mittwochabend, 30. September, fiel in Cham ein Gaststättenbesucher auf, der im Gang ohne Maske sein Getränk zu sich nahm. Der Gang war zugleich Zugang zu den Toiletten, Abstandhalten also absolut ein Thema. Die Bedienung im Lokal war ebenfalls ohne Maske unterwegs.