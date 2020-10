Hinweise erbeten Regensburgerin geht Gassi – währenddessen beschädigt ein Unbekannter ihren Pkw

Foto: 123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 30. September, parkte eine Regensburgerin ihr Fahrzeug bei der Sallermühle in Regensburg in der Nähe des dortigen Wasserwerks. Während die Dame in der Grünanlage ihren Hund Gassi führte, wurde ihr Pkw erheblich beschädigt.