Unfall in Ramspau Beim Abbiegen Kleintransporter übersegen

Am Dienstag,29. September, gegen 8.40 Uhr, fuhr eine 63-jährige Landkreisbewohnerin mit ihrem Audi in Regenstauf-Ramspau, Am Bauernberg, und wollte an der Einmündung Brücklhofweg nach links in diesen einbiegen.