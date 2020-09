Tragisch Schwerer Unfall am 8. August – Motorradfahrer (26) stirbt im Krankenhaus

Der durch einen Verkehrsunfall am 8. August im Bereich Geigant schwerstverletzte Motorradfahrer ist verstorben. Das teilte die Polizeistation Waldmünchen am Mittwoch, 20. September, mit.

Waldmünchen. Wie bereits berichtet, war der 26-Jährige am 8. August in den Nachmittagsstunden auf der Staatsstraße zwischen Waldmünchen und Geigant unterwegs. An der Einmündung der Staatsstraße/Kreisstraße nach Sinzendorf kam ihm eine Pkw-Fahrerin entgegen. Diese bog vor dem Motorradfahrer nach links ab und es kam zum Zusammenstoß.