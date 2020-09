Unfallflucht Absperrvorrichtung am Parkplatz zur Festwiese in Lappersdorf beschädigt

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 29. September, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr, wohl beim Rückwärtsfahren/Wenden – vermutlich mit einem Lkw – eine Absperrvorrichtung am Parkplatz zur Festwiese in Lappersdorf in der Regendorfer Straße beschädigt.