Kripo ermittelt Brand in Wohncontainer gelegt und anschließend zur Polizei geradelt

In der Nacht zum Montag, 28. September, kam ein Mann zur Polizeiinspektion Neutraubling und meldete, dass er soeben seinen Wohncontainer angezündet hätte. Das Rad, mit dem er gekommen war, hätte er außerdem gestohlen. Der Beschuldigte sitzt nun in Haft.

Neutraubling. Am Montag, 28. September, gegen 2.30 Uhr, klingelte es bei der Polizeiinspektion Neutraubling. Vor der Türe stand ein 40-jähriger Mann, der in Neutraubling wohnhaft ist. Er gab den Beamten gegenüber an, dass er gerade seinen Wohncontainer angezündet hatte. Er wollte zwar nicht, dass jemand verletzt würde, so der Mann, doch er bat dennoch um seine Inhaftierung. Außerdem sei das Fahrrad, mit dem er gekommen war, gestohlen. Sein Wohncontainer in der Berliner Straße wurde durch das Feuer weitgehend zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandlegung hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen. Der Beschuldigte wurde noch am Montagnachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen den Mann. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizeiinspektion Neutraubling ermittelt indes wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls und sucht den rechtmäßigen Eigentümer. Dazu wird um Beachtung des beigefügten Fotos gebeten. Der Eigentümer möge sich bitte mit der PI Neutraubling unter der Telefonnummer 09401/ 93020 in Verbindung setzen.