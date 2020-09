Unfall Drei leicht verletzte Personen nach Pkw-Überschlag in Bernhardswald

Foto: 123rf.com

Am Montag, 28. September, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer in Bernhardswald mit seinem Renault die Staatsstraße 2650 auf Höhe Lehen. Auf regennasser Fahrbahn und in einer Kurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Pkw und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen.