Ermittlungen laufen Unbekannter entblößt sich vor Kind – Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt nun die Kriminalpolizei Regensburg. Am Freitag, 25. September, habe im Westpark in Regensburg ein nackter Mann vor einem vorbeiradelnden Kind onaniert. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Regensburg. Am Freitag, gegen 13.15 Uhr, radelte ein Mädchen im Kindesalter mit ihrer Freundin durch den Westpark. An der Skater-Anlage habe sie in einer dort befindlichen Hütte einen nackten Mann gesehen. Dieser habe sich selbst befriedigt und sie dabei angesehen. Zu Hause erzählte das Mädchen den Sachverhalt ihrer Mutter, die die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Mannes, er hatte sich bereits entfernt.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: circa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, kräftige beziehungsweise stämmige Figur, hellhäutig, grau/braune glatte Haare, komplett nackt, keine Brille und kein Bart.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise beziehungsweise um Hinweise zu dem Gesuchten. Zur Tatzeit seien auch Spaziergänger unterwegs gewesen, die auf die Situation oder auf den Mann aufmerksam geworden sein könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 5062888 entgegen.