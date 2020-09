20.000 Euro Schaden Brand mit tödlichem Ausgang – Kripo geht von mutmaßlicher Auslösung durch Zigarette aus

Am Montag, 28. September, kam bei einem Brand in einer Wohnung in Königswiesen in Regensburg ein Mann ums Leben und eine Frau wurde schwerst verletzt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass der Brand mutmaßlich durch eine Zigarette ausgelöst wurde.