Hinweise erbeten Einbruch in Werkstatt – Täter klaut Motorkettensäge und ein Akku-Schrauber

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 24. auf 25. September, wurde in Vorderbuchberg in Neukirchen beim Heiligen Blut an einem landwirtschaftlichen Anwesen die Fensterscheibe einer Werkstatt eingeschlagen.