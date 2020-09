Am Samstag, 26. September, um 12.15 Uhr, geriet ein 21-Jähriger mit seinem BMW bei Bad Kötzting auf der Kreisstraße zwischen Ramsried und Haus auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern, nachdem sein Heck ausgebrochen war.

Bad Kötzting. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand Totalschaden am BMW mit 7.500 Euro, am Baum 300 Euro.