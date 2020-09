Das Polizeipräsidium warnt Betrüger rufen aktuell vermehrt im Großraum Regensburg an

Aktuell häufen sich im Großraum Regensburg die Anrufe durch Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben.

Regensburg. Ein Teil der Anrufer gibt sich als Kriminalpolizeibeamte aus. Die Täter täuschen vor, es habe eine Festnahme gegeben und dabei seien Informationen zu den Vermögensverhältnissen der Angerufenen bekannt geworden.

Damit erhoffen sie sich persönliche Auskunft der Opfer über ihre Vermögenswerte.

Andere Anrufer versprechen Gewinne aus einem Gewinnspiel. Dafür müssten lediglich „Gebühren“ (Notarkosten, Transfergebühren o.ä.) vorab entrichtet werden.

Die Polizei rät dringend:

- Geben sie Unbekannten keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse!

- Geben Sie Unbekannten kein Geld und veranlassen Sie wegen eines Anrufs keine Überweisungen!

- Rufen Sie in jedem Fall sofort bei der Polizei an und versichern sie sich über die Echtheit des Anrufers – Wenden Sie sich an die 110!

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung/Ihr Haus! Informieren Sie Verwandte oder Nachbarn!

- Auch Bankmitarbeiter sollten besonders aufmerksam hinsichtlich ungewöhnlich hohen Bargeldauszahlungen sein!

- Machen Sie bitte Ihre Angehörige und Bekannte auf diese Kriminalitätsform aufmerksam!