Am 29. September Verkehrsbefragung auf Höhe der Anschlussstelle Nittendorf zur A3 – Rotlichtphasen werden genutzt

Foto: 123rf.com

Das Staatliche Bauamt Regensburg lässt am Dienstag, 29. September, in der Zeit von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, an der Staatsstraße 2660 in Fahrtrichtung Regensburg auf Höhe der Anschlussstelle Nittendorf zur Autobahn A3 eine Verkehrsbefragung durchführen.