Verkehrsunfall Beim Abbiegen 30-jährigen Ford-Fahrer übersehen – niemand verletzt

Am Dienstagnachmittag, 22. September, gegen 17 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Kreuzkirchstraße / Schießstättenweg in Furth im Wald. Der Unfallverursacher, ein 66-jähriger Further, fuhr mit seinem Opel die Kreuzkirchstraße stadtauswärts und wollte nach links in den Schießstättenweg abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden 30-jährigen Mann aus Arnschwang mit seinem Ford.