Unfall 16-Jähriger stürzt mit seinem Krad und wird schwer verletzt

Foto: 123rf.com

In den Abendstunden des Dienstags, 22. September, stürzte bei Freundelsdorf in Stamsried ein 16-jähriger Rodinger mit seinem Krad. In einer dortigen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild.