4.000 Euro Schaden 16-Jährige wird bei Verkehrsunfall in Bach an der Donau verletzt

Am Montag, 21. September, gegen 19 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße/Am Altwasser in Bach an der Donau bei einem Abbiegevorgang zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem vorfahrtsberechtigten Pkw.