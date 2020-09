Randalierer verletzt Polizisten Polizeihund überwältigt Angreifer

Foto: 123rf.com

Am Montag gegen 22 Uhr wurden Polizeibeamte zu einen Familienstreit gerufen. In einem Wohnanwesen würde eine Person randalieren und Gegenstände beschädigen. Bei Eintreffen wurde den Beamten durch einen 42-jährigen Mann geöffnet. Dieser fing sofort an, die Beamten zu beleidigen und verhielt sich dabei sehr aufgebracht und aggressiv.