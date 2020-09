7.000 Euro und Papiere weg Brummifahrer im Schlaf bestohlen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Montag auf Dienstag parkte ein Lastwagenfahrer aus Montenegro mit seinem Lastwagen auf der Tank- und Rastanlage Jura-Ost in Fahrtrichtung Nürnberg und schlief in seinem Führerhaus. Gegen 3 Uhr wachte der 36-jährige Fahrer auf und bemerkte eine fremde Person in seinem Führerhaus, die bereits eine schwarze Umhängetasche aus einem Staufach des Lastzugs in Händen hielt.