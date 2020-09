Fahrerlaubnis gefälscht Polizei zieht Gefahrguttransport aus dem Verkehr

Beamte der Autobahnpolizeistation Parsberg hielten am Montag gegen 16.30 Uhr auf der A3 an einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Velburg und Parsberg einen Sattelzug mit türkischer Zulassung und Gefahrgutkennzeichnung zur Kontrolle an. Zu Recht, wie sich herausstellte.