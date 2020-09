Ermittlungen aufgenommen Groß angelegte Autotuning-Kontrolle führt zur Sicherstellung von vier Fahrzeugen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19. auf 20. September, wurde durch Polizeibeamte der PI Cham mit Unterstützung von Autotuning-fachkundigen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Oberpfalz eine mehrstündige Kontrolle hinsichtlich auffrisierter beziehungsweise getunter Fahrzeuge, vor allem im Bereich des Szene-Treffs in der Rodinger Straße in Cham durchgeführt.