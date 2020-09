Zwei Leichtverletzte Auffahrunfall in Traitsching mit 22.000 Euro Schaden

Am Sonntag, 20. September, gegen 15.20 Uhr, kam es in Traitsching auf der Bundesstraße B20 Höhe Trebersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Traitsching. Ein 58-jähriger Skoda-Octavia-Fahrer übersah den verkehrsbedingt stehenden Opel Mokka eines 82-jährigen Mannes aus Furth im Wald und fuhr auf das Heck des Opel Mokka auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Mokka auf einen Skoda Fabia einer 61-jährigen Landkreisbewohnerin geschoben, der vor dem Opel stand. Der Skoda Fabia wurde wiederum auf den vorderen VW Golf Sportsvan eines 68-jährigen Landkreisbewohners geschoben.

An allen vier Fahrzeugen entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro. Der Skoda Octavia des Unfallverursachers und der Skoda Fabia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 82-jährige Opel Mokka-Fahrer wurde ebenso leicht verletzt wie seine 80-jährige Beifahrerin. Beide konnten sich aber selbst in ärztliche Behandlung begeben.

An der Unfallstelle waren die FFW Sattelbogen und die FFW Cham zur Absicherung der Unfallstelle und zur Bindung von auslaufenden Fahrzeugflüssigkeiten eingesetzt.