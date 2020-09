21-Jähriger in U-Haft „Movie Money“ und „Prop Copy“-Noten – die Polizei warnt vor Falschgeld

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Am Sonntag, 20. September, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg auf der A3 einen PKW. In dem Auto fanden die Beamten rund 2.000 Euro in so genannten „Prop Copy“-Noten. Der 21-Jährige sitzt nun wegen des Verdachts der Geldfälschung in Untersuchungshaft. Die Polizei warnt vor den Konsequenzen, die sich durch den Erwerb mit dem Ziel des Inverkehrbringens von solchen Veränderten Banknotenabbildungen ergeben können.