3.000 Euro Schaden Mutter und siebenjährige Tochter nach Reifenplatzer in Seubersdorf leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Eine 41-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus dem Landkreis Neumarkt fuhr am Sonntag, 20. September, gegen 19.35 Uhr, auf der Staatsstraße 2660 von Daßwang in Richtung Seubersdorf. Aufgrund eines Reifenplatzers circa 400 Meter nach Ortsende Daßwang geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schließlich in einem Maisfeld zum Stehen.