Die Polizei sucht Zeugen Drachenskulptur in Furth im Wald mit Farbe besprüht

Foto: Ursula Hildebrand

Unbekannte besprühten am vergangenen Wochenende die begehbare Drachenskulptur am Promenadenplatz beim Drachensee in Furth im Wald innen und außen mit weißer Farbe.