Zusammenstoß Fahrradfahrer übersieht Motorradfahrer – zwei Verletzte

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 19. September, gegen 14.50 Uhr, bog ein 89-jähriger Fahrradfahrer von einem Feldweg in die Staatsstraße von Hemau nach Painten ein. Er beachtete dabei nicht, dass ein 53-jähriger Motorradfahrer mit seiner Harley-Davidson auf der Staatsstraße in Richtung Painten fuhr.