Bei Regenstauf Radfahrer kommen sich in die Quere und stürzen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 19. September, kam es in den späten Nachmittagsstunden auf einem Radweg an der Amberger Straße in Regenstauf zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer, die im Begegnungsverkehr unterwegs waren.