Die Polizei sucht Zeugen Einbrecher löst Alarm aus und flüchtet

Foto: Ursula Hildebrand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19. auf 20. September, versuchte ein bisher unbekannter Täter, in Regensburg in einen Großmarkt einzubrechen. Er musste ohne Beute verschwinden.