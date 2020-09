In Regensburg Großbrand auf Recycling-Gelände – Löscharbeiten dauerten bis Samstagmittag

Foto: 123rf.com

Am Freitagabend , 18. September, kam es in der Werner-Heisenberg-Straße in Regensburg zum Vollbrand einer Lagerhalle. Dabei entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand.