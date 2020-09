Starke Rauchentwicklung Mehrere hunderttausend Euro Schaden bei Lagerhallenbrand in Regensburg

Foto: vifogra

Am Freitagabend, 18. September, gegen 21.20 Uhr, kam es in einem Recyclinghof in der Werner-Heisenberg-Straße in Regensburg zu einem Vollbrand einer Lagerhalle.