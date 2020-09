Feuer Großeinsatz im Regensburger Osten – Halle eines Recyclingbetriebs in Flammen

Foto: vifogra

Rot-Orange leuchtete der Himmel am Freitagabend, 18. September über dem Regensburger Gewerbegebiet am Ostbahnhof. In der Werner-Heisenberg-Straße steht eine Lagerhalle in Vollbrand. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel und eine massive Rauchwolke stand über dem Brandobjekt.