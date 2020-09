Polizei ermittelt Zweimal Mobiltelefon bestellt, aber keine Lieferung erhalten

Foto: 123rf.com

Sowohl am 3. als auch am 10. September wurde durch eine 31-jährige Chamerin bei einer Internet-Auktions-Plattform eine Einigung über den Kauf eines Mobiltelefons der Marke Huawei erzielt. Als Kaufpreis wurde in beiden Fällen ein Betrag von 300 Euro vereinbart.