Die Kripo ermittelt 26-Jähriger verletzt in Regensburg mehrere Personen – U-Haft!

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

In den Fokus der Polizei geriet am Mittwoch, 16. September, ein 26-Jähriger, der am Nachmittag in einem Supermarkt im Regensburger Westen mit einer Bierflasche zwei Mitarbeiter verletzte. Wenige Stunden später griff er in einem Park mehrere Passanten an. Der Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft.