In einem Fahrzeug entdeckt Diebesgut, Betäubungsmittel und verbotene Waffen

Nach einem Diebstahl am Donnerstagvormittag, 17. September, in Vilshofen an der Donau konnte die dortige Polizeidienststelle schnell Hinweise auf den Täter gewinnen und dessen Aufenthaltsort ermitteln.