An einem Tag Zwei Verkehrsunfälle in Regenstauf – keine Verletzten

Beim Einparken in eine Parklücke bei der Realschule in Regenstauf verwechselte am Donnerstagmittag, 17. September, eine 34-jährige Pkw-Lenkerin Gas- und Bremspedal. Der Pkw fuhr deshalb durch die Parklücke durch, durchbrach einen sich dort befindenden Zaun und setzte auf dem Bordstein auf, sodass das Fahrzeug nicht mehr bewegt werden konnte.