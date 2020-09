2.500 Euro Schaden Zusammenstoß in Zeitlarn zwischen Motorroller und Pkw – Rollerfahrer leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstagnachmittag, 17. September, fuhren eine 58-jährige Landkreisbewohnerin mit ihrem Pkw und ein 38-jähriger Regensburger mit seinem Motorroller von Regenstauf in Richtung Zeitlarn. Als die Pkw-Lenkerin nach links in die Teplitzer Straße in Zeitlarn einbog, wollte der Rollerfahrer diese überholen.