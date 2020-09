Anzeige erstattet Rollerfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Nittendorf unterwegs

Am Donnerstagnachmittag, 17. September, wurde ein 36-jähriger Rollerfahrer von einer Streife der PI Nittendorf in Etterzhausen in Nittendorf kontrolliert. Dabei konnten deutlicher Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.