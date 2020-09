Überhöhtes Tempo Alkoholisierte Fahrzeugführerin nach Flucht gestellt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 17. September, gegen 2 Uhr, wurden Beamte des Regensburger Einsatzzugs im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in Regensburg auf einen Verkehrsteilnehmer mit überhöhtem Tempo aufmerksam. Das Fahrzeug hielt aber trotz Anhaltezeichen nicht an, sondern flüchtete vor der Kontrolle.