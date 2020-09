Verletzt ins Krankenhaus 55-Jähriger verliert das Gleichgewicht und stürzt von der Ladefläche eines Anhängers

Am Mittwoch, 16. September, gegen 15.20 Uhr, kam es auf dem Betriebsgelände „Am Mönchsweiher“ in Cham zu einem Betriebsunfall, bei dem ein 55-jähriger Mitarbeiter verletzt wurde.

Cham. An der Unfallörtlichkeit sollte ein kleines Metall-Boot mittels eines Lkw-Krans von einem Lkw-Anhänger gehoben werden. Bei der Montage der Kettenösen am Lkw-Kran verlor der 55-Jährige sein Gleichgewicht und stürzte von der Ladefläche des Anhängers auf den geschotterten Boden, sodass er sich Verletzungen zuzog, welche einen Transport mit dem Rettungsdienst in das Chamer Krankenhaus notwendig machten.