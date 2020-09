Illegal 57-Jährige entsorgt Kleidungsstücke und Müll in einem Gully

Foto: Julia Bellinghausen

Ungeniert entsorgte eine 57-Jährige am Mittag des Dienstags, 15. September, einige Kleidungsstücke und anderen Müll in einem Gully in der Regensburger Altmühlstraße.