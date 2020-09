Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt mutwillig Kapelle in Furth im Wald

Foto: 123rf.com

Nachträglich wurde eine Sachbeschädigung an der Wutzmühlkapelle am Göttersitz in Furth im Wald mitgeteilt. Dort riss ein bisher unbekannter Täter vor der Kapelle Pflastersteine aus dem Pflaster und warf mit einem der Steine ein Seitenfenster der Kapelle ein.