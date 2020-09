Körperverletzung Rangelei auf Parkplatz eines Supermarktes – Aggressor verletzt 27-Jährigen grundlos

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Am Montag, 14. September, gegen 17.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bayerwaldstraße in Wörth an der Donau zu einer tätlichen Auseinandersetzung.