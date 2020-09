Zwei Fahrverbote Regensburger Verkehrspolizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch und erwischt mehrere Raser

Foto: 123rf.com

Die Verkehrspolizei Regensburg führte am Montag, 14. September, Geschwindigkeitsmessungen in Neumarkt in der Oberpfalz und Rettenbach durch.