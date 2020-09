Strafe nicht angetreten Chamer Polizei vollzieht bei Verkehrskontrolle Haftbefehl gegen 30-Jährigen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 27. August, um 16.50 Uhr, wurde ein 28-jähriger Chamer mit seinem Audi in der Pfarrgasse in Dalking in Weiding durch Polizeibeamte der PI Cham einer Kontrolle unterzogen. Mit im Fahrzeug des 28-Jährigen saß ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Cham.