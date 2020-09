Die Polizei ermittelt Unbekannte wollten in ein Parkwächterhäuschen an der Alfons-Auer-Straße einbrechen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Wochenende versuchte eine unbekannte Person, in ein Parkwächterhäuschen an der Alfons-Auer-Straße in Regensburg einzubrechen. Eine Scheibe ging zu Bruch, entwendet wurde jedoch nichts. Der Versuch könnte von aufmerksamen Passanten beobachtet worden sein, weshalb die Kriminalpolizei Regensburg um Hinweise bittet.