Die Kripo ermittelt 15-Jähriger bedroht und erpresst Gleichaltrige – Richter erlässt Haftbefehl

Am Samstag, 5. September, erpresste ein Jugendlicher zwei Gleichaltrige um Geld. Zwischenzeitlich wurde eine weitere Tat am Vortag bekannt, für die der Beschuldigte ebenfalls als tatverdächtig gilt. Am vergangenen Freitag, 11. September, wurde ein Haftbefehl gegen ihn vollzogen.