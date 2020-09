Vorfall in Donaustauf Streit unter Autofahrern – 20-Jähriger schießt mit einer Schreckschusspistole in die Luft

Am Sonntag, 13. September, gegen 20.15 Uhr, gerieten zwei junge Autofahrer im Alter von 19 und 20 Jahren aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in Donaustauf in eine verbale Auseinandersetzung.