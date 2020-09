Unfall bei Rötz Rückewagen landet im Straßengraben

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 12. September, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 58-jähriger mit seinem Traktorgespann die Hauptstraße in Bernried in Richtung Schatzendorf. In einer Linkskurve am Ortsausgang kam ihm seinen Angaben nach ein schwarzer Mercedes, der ins Schleudern geraten war, auf seiner Fahrbahnseite entgegen.