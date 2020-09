Bei Regensburg Unfall auf der A3 – die Polizei sucht Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 11. September, gegen 14.10 Uhr auf der Autobahn A3 bi Regensburg.

Regensburg. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem weißen VW Golf mit Würzburger Kennzeichen die A3 in Richtung Passau. Kurz vor der Anschlussstelle Rosenhof wechselte ein silberfarbener Audi A3 mit Ingolstädter Kennzeichen, vor einem folgenden Lkw mit Altöttinger Kennzeichen die Fahrspur. Der Lkw kam dadurch ins Schlingern und die dahinter fahrende Fahrerin des Golf musste nach links ausweichen und fuhr in die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Lkw und der Audi fuhren weiter, während die Fahrerin des Golf den nächsten Parkplatz anfuhr. Die Verkehrspolizei Regensburg bittet Zeugen des Unfalles sich unter der Telefonnummer 0941/ 506-2921 zu melden.